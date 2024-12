Proietti, per la nuova Giunta umbra stiamo dialogando

"Stiamo dialogando con tutte le forze politiche": non va oltre poche parole la presidente della Regione Stefania Proietti a una domanda sui tempi per la nuova Giunta. La governatrice ha risposto così all'ANSA a margine della registrazione del concerto di Natale nella Basilica di San Francesco ad Assisi.

Proietti, esponente civica, ha assicurato che la Giunta di centrosinistra e civici sarà ufficialmente presentata prima del 19 dicembre, giorno della prima riunione dell'Assemblea legislativa per la nuova legislatura. I tempi per il varo saranno comunque rapidi. I nomi degli assessori potrebbero essere annunciati tra il fine settimana e l'inizio della prossima. Ne faranno parte Pd, M5s, Avs e Umbria domani.

Qualche particolare da limare sembra esserci sulle deleghe.

In particolare quella alla sanità, tema centrale della campagna elettorale.



