Ancora confronto su nuova Giunta umbra, attesa per i nomi

Nuovo incontro, nella giornata di venerdì, tra la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e gli esponenti dei partiti della coalizione di centrosinistra e civici. Ai quali la governatrice non ha ancora annunciato la composizione della Giunta. Sembra quindi sfumare il termine di sabato per il varo dell'Esecutivo.

Tra i possibili assessori punti fermi sembrano restare Simona Meloni, Tommaso Bori, del Pd, e Thomas De Luca, M5s. Più incertezza per la scelta da parte di Proietti di un nome nella rosa indicata da Avs e in quella presentata da Umbria domani.

Il confronto sarebbe anche in corso sull'attribuzione delle deleghe.

Gli incontri e i contatti tra la presidente e i partiti sono praticamente continui. Anche perché all'orizzonte c'è il primo Consiglio regionale della nuova legislatura, giovedì prossimo.





