Landini, Meloni mente sapendo di mentire

"Giorgia Meloni mente sapendo di mentire": il segretario della Cgil Maurizio Landini ha replicato alla presidente del Consiglio secondo la quale il sindacalista si muove per "ragioni ideologiche" e fa "un'opposizione politica". "Vedo questa agitazione perché lo sciopero è andato bene e le piazze si sono riempite e la mettono in politica" ha aggiunto. "Anziché misurarsi con quello che stiamo proponendo - ha sostenuto - dicono che facciamo politica. E' fare politica chiedere che aumenti i salari e lei non lo sta facendo? E' fare politica dire che bisogna aumentare la spesa in sanità e non lo stanno facendo? E' fare politica dire che la riforma fiscale deve ridurre la tassazione su pensionati e dipendenti? Stiamo chiedendo cose precise. E' il Governo che non sta rispondendo e raccontando delle balle. Perché dire che stiamo crescendo il Paese va bene non so dove vivono. La gente pur lavorando è povera e non arria alla fine del mese, noi diamo voce a questi.

Il fatto che abbiamo chiesto un incontro dopo avere portato in piazza 500 mila persone con la Uil e non ce lo danno non stanno facendo un danno a Landini o Bombardieri ma stanno dando uno schiaffo in faccia a quella parte del Paese che lo tiene in piedi con il suo lavoro".



