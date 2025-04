Meloni, se serve, immaginare risposte adeguate ai dazi

"Resto convinta che si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno né Stati Uniti né Europa, il che ovviamente non esclude se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui dazi intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana, nel cortile d'onore di Palazzo Chigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA