Neve in Umbria a Castelluccio di Norcia

Una pennellata d'inverno nel cuore della primavera. La neve è tornata a imbiancare Castelluccio di Norcia e i Monti Sibillini, regalando uno spettacolo di rara bellezza.

Il Pian Grande e il Pian Perduto, distese immense che d'estate esplodono di colori nella celebre fioritura, si sono trasformati in un quadro, con il bianco della neve a disegnare linee e contorni, quasi un dipinto a cielo aperto. Siamo in Umbria, al confine con le Marche, nel cuore dell'Appennino umbro-marchigiano. Qui, la primavera ha ceduto il passo a un improvviso ritorno dell'inverno: la neve è caduta copiosa in quota, coprendo completamente il Monte Vettore, il gigante dei Sibillini con i suoi 2.476 metri. Ma non solo: la coltre bianca ha raggiunto anche le pendici del borgo di Castelluccio, aggiungendo un tocco fiabesco al piccolo abitato arroccato sulla montagna e da oltre otto anni sconquassato dal terremoto.

Uno scenario suggestivo e silenzioso, interrotto solo dal soffio del vento e dal raro passaggio di qualche escursionista.

La neve e il cielo nuvoloso regalano un paesaggio che sembra sospeso nel tempo, in un'armonia perfetta tra natura e silenzio.

Non è raro che la neve faccia visita a Castelluccio anche in primavera, ma ogni volta è una sorpresa, un'emozione che si rinnova.



