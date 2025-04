In 60mila per Amerigo Vespucci e Villaggio IN Italia a Venezia

Grande successo per la seconda tappa del tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci, accolta a Venezia da oltre 60.000 persone che hanno avuto l'occasione di visitare la nave scuola, il Villaggio IN Italia e l'Arsenale della Marina Militare.

A Venezia, i visitatori hanno vissuto l'esperienza del dei 12 mila metri quadrati del Villaggio, luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, l'iniziativa voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, a cui hanno aderito 12 ministeri, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato. Un'esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori.

La seconda tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 900 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali e 14 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, quasi 2 milioni di interazioni e la creazione di oltre 60.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola "emozione". Dati che confermano il "fenomeno Vespucci" già consolidato nel corso del tour intercontinentale.



