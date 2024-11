Regionali, in Umbria alle 19 affluenza in calo ma supera 31%

E' stata del 31,22% l'affluenza alle 19 per le elezioni regionali in Umbria secondo i dati del ministero dell'Interno relativi a tutte le mille sezioni allestite. Un dato inferiore rispetto al 52,78% della precedente consultazione che però si svolse solo nella giornata di domenica mentre in questa occasione si voterà anche lunedì fino alle 15.

A livello territoriale si è votato di più in provincia di Perugia, 31,67% (53,08 nel 2019), rispetto a quella di Terni, 29,90% (51,95).



