Regionali, ad Assisi e Montefalco il voto di Proietti e Tesei

Hanno entrambe votato in mattinata Stefania Proietti e Donatella Tesei, candidate a presidente della Regione Umbria per il centrosinistra e per il centrodestra.

Proietti ha votato alla sezione 31 di Costa di Trex, frazione di Assisim dove è sindaca. E' entrata con una copia della Costituzione in mano e ha salutato gli operatori dell'informazione e gli scrutatori.

A Montefalco ha invece votato Tesei, attuale presidente della Regione e già sindaca della città. Anche lei sorridente ha salutato tutti i presenti.



