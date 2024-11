Tesei punta su sostegno all'economia, famiglie e sanità

Punta su imprese ed economia, sanità e politiche sociali il programma di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria ricandidata dal centrodestra unito e da alcune formazioni civiche. Un quadro articolato con la quale la governatrice punta alla riconferma.

In campo economico il programma si incentra sul supporto differenziato per piccole e medie imprese, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e competitività, politiche di filiera; sostegno alla transizione nel settore automotive; rilancio del polo chimico di Terni; sull'attrazione degli investimenti; riqualificazione di aree e immobili produttivi; startup e innovazione.

Per il lavoro Tesei punta sulla sviluppo di un modello formativo basato sulle esigenze delle imprese per aumentare la competitività e ridurre il disallineamento delle competenze e sul rafforzamento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche su azioni per aumentare l'occupazione femminile e l'attrazione di giovani talenti.

Un capitolo del programma è dedicato alla sanità. Obiettivi della coalizione sono la medicina territoriale e le case della comunità per offrire un punto di orientamento sanitario vicino ai cittadini con la pianificazione di 22 strutture, con aperture programmate fino al 2026; ospedali di comunità e cure intermedie; telemedicina e cure domiciliari; valorizzazione dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti; introduzione dell'infermiere di comunità; riorganizzazione della rete ospedaliera; ampliamento dei servizi per la salute mentale e sostegno alle famiglie; valorizzazione del personale sanitario e collaborazione con il terzo settore.

C'è poi il sostegno alla famiglia "come elemento centrale della politica sociale" e il supporto a un modello integrato per la disabilità, con piani di vita individualizzati.

Tesei punta inoltre su Umbria Ultra Digitale 2030 e UmbriaFacile per la creazione di un ecosistema digitale integrato, con l'app "UmbriaFacile".

In agricoltura si pensa alla tutela e valorizzazione del territorio.

Nel programma inoltre misure per commercio, con i distretti del commercio, e artigianato, infrastrutture, ambiente ed energia, cultura e turismo, con la valorizzazione di appuntamenti come Umbria Jazz, Festival dei Due Mondi e Umbria Libri e la promozione dell'Umbria come destinazione turistica "unitaria e sostenibile", politiche giovanili.



