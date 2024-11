Prisco, pessima immagine Proietti che strappa programma

Ancora critiche dal centrodestra umbro alla candidata presidente del centrosinistra Stefania Proietti per avere strappato "i programmi degli avversari" nel corso di un sit-in sabato davanti all'ospedale di Pantalla. "Una pessima immagine della politica" scrive sui social Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.

"C'è chi bruciava i libri in un passato oscuro per l'umanità - sostiene Prisco -, c'è chi oggi strappa i programmi degli avversari. Cultura figlia dell'oscurantismo dei totalitarismi. Mi stupisce sinceramente vedere la candidata del centrosinistra prestarsi a questo genere di comportamento, che ho sempre pensato non le appartenesse. La peggior espressione della coalizione che la sostiene, che non è d'accordo su niente se non sulla brama di potere.

Avanti con Donatella Tesei e il centrodestra per far crescere l'Umbria".

"Una candidata presidente che strappa il programma elettorale di un avversario politico è uno spettacolo brutto, offensivo e violento" sostiene il coordinatore umbro di Forza Italia Andrea Romizi, candidato alle regionali. "Un atteggiamento proprio di una politica che punta a demonizzare l'avversario, a screditarlo con qualunque mezzo senza addurre un pensiero o una progettualità" aggiunge anche lui sui social.





