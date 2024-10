Salvini, in Umbria ci sia la scelta di andare avanti

"Una bellissima vittoria in Liguria, con i liguri che hanno scelto la concretezza della Lega, del centrodestra e di un sindaco apprezzato e stimato come Marco Bucci": a dirlo è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Orvieto dove ha incontrato gli imprenditori di Confindustria. "In Umbria conto che ci sia la scelta di andare avanti e di non ritornare indietro di trent'anni. Noi non ci proponiamo attaccando e insultando gli altri, come spesso fa la sinistra, ma ci proponiamo con cinque anni di buon governo con Donatella Tesei, la Lega e il centrodestra" ha aggiunto.

"Non vedo l'ora che arrivi il 17 e 18 novembre - ha detto ancora Salvini -, sperando che votino tante persone, perché l'unico dato che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca in Liguria, pur avendo vinto, è stata l'affluenza sotto il 50%".

Alla domanda se quanto accaduto nel M5S tra Conte e Grillo abbia agevolato il risultato del centrodestra, Salvini ha replicato sto dicendo che "i liguri hanno scelto la concretezza e la serietà, anche se è vero che dall'altra parte Conte, Renzi, Grillo, Calenda, Schlein se ne davano di santa ragione e non è mai un bello spettacolo".



