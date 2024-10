Tesei si congratula con Bucci, conferma forza centrodestra unito

"Congratulazioni a Marco Bucci e alla squadra per il successo in Liguria. Una vittoria che conferma la forza del centrodestra unito, capace di rispondere con serietà e visione alle esigenze dei cittadini": così Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, ricandidata.

"Un centrodestra concreto che rappresenta la coalizione del fare, del buon governo: i cittadini lo sanno e ce lo riconoscono. Questo risultato rappresenta un segnale forte per la Liguria e per tutto il Paese" scrive su Facebook.

"In Umbria, abbiamo l'opportunità di confermare questo percorso e portare avanti, tutti insieme, un progetto di sempre maggiore crescita e stabilità per la nostra regione, continuando il lavoro di questi anni" sottolinea ancora Tesei.



