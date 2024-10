Il Ministero delle Imprese ha convocato il Tavolo sull'Ast

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato l'8 ottobre il Tavolo di confronto sull'Ast di Terni.

Lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "Ringrazio il ministro Urso per aver convocato celermente, a seguito della nostra richiesta, il tavolo di confronto in merito all'Ast" ha sottolineato la governatrice.

La riunione si terrà l'8 ottobre alle 15.30 a Palazzo Piacentini.

A partecipare saranno, oltre a Ministero ed Enti locali, i rappresentanti dell'azienda e dei sindacati. Al centro del confronto l'avanzamento degli investimenti che riguardano il sito Ast di Terni, spiega la Regione in un comunicato.



