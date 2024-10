Ast, per Ascani-Piccolotti-Pavanelli 'quadro preoccupante'

"Le audizioni della proprietà della Ast di Terni e delle rappresentanze sindacali - oggi in Commissione Attività produttive alla Camera - confermano un quadro molto preoccupante. Il continuo rinvio della firma dell'accordo di programma con il ministero delle Imprese e del Made in Italy sta infatti determinando la sospensione di una parte degli investimenti consistenti che Arvedi aveva annunciato per il sito ternano e mette a rischio anche la possibilità di utilizzare i fondi Pnrr previsti nei tempi prestabiliti": è quanto sottolineano in una nota congiunta Anna Ascani, deputata Pd, Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi Sinistra, ed Emma Pavanelli, deputata Movimento 5 stelle.

"Il Governo - proseguono - aveva preso degli impegni sul rilancio della siderurgia e anche nello specifico assicurando il proprio contributo al fine di accrescere la competitività degli impianti ternani, procedere sulla strada della decarbonizzazione e tutelare la salute dei cittadini ternani. Troppi mesi sono già andati persi, nel frattempo anche il quadro internazionale è cambiato e soltanto con l'annuncio della cassa integrazione, e le conseguenti azioni sindacali e politiche, la presidente Tesei si è decisa a riprendere il dialogo con le parti e il ministro Urso a convocare anche i rappresentanti dei lavoratori".

"Ora chiediamo - concludono Ascani, Piccolotti e Pavanelli - che vengano trovate soluzioni coerenti e credibili, capaci di dare risposte veloci al problema del costo dell'energia che a quanto dichiarato dalla proprietà è al centro della trattativa.

Per parte nostra, come opposizioni, non permetteremo che i riflettori vengano spenti su Terni e sul suo futuro.

Continueremo come abbiamo fatto in questi mesi a sollecitare il governo con interrogazioni e richieste di audizioni affinché non si perda ulteriore tempo".



