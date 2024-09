Federico Gori è il nuovo presidente di Anci Umbria

Federico Gori, sindaco di Montecchio (Terni), è il nuovo presidente di Anci Umbria.

Gori, già coordinatore dei Piccoli Comuni per Anci Umbria, è stato eletto per acclamazione su proposta del vice presidente Attilio Persia, durante la 13/a assemblea congressuale "Facciamo l'Umbria, giorno per giorno", che si è tenuta nel palazzo della Provincia di Perugia, nel corso della quale sono stati rinnovati gli organi regionali dell'associazione e nominati i delegati che parteciperanno alla 20/a assemblea congressuale di Torino (in programma dal 20 al 22 novembre), nel corso della quale tutte le associazioni regionali saranno chiamate ad eleggere il nuovo presidente nazionale di Anci.

"E' un messaggio importante quello che viene dall'assemblea di Anci Umbria - ha affermato Federico Gori - che mi ha eletto all'unanimità non tenendo conto dell'aspetto demografico, essendo sindaco di un piccolo Comune, che ha voluto dimostrare quanto sia importante l'universalità del ruolo di sindaco a prescindere da tutte altre sfumature che nulla hanno a che vedere con il ruolo di amministratore e di membro di Anci.

Arriva in un momento particolare, di grandi sfide che sono certo che sapremo affrontare con una trasversalità legata sia alle sensibilità di ognuno di noi, sia anche all'aspetto demografico dei grandi e dei piccoli Comuni che insieme affrontano le tematiche e dialogano".

"Sono certo - ha aggiunto - che saremo una bella rete di amministratori che riusciranno ad affrontare tutte le tematiche e le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi e anni in maniera determinata, seria e concreta".

Gori succede al presidente uscente Michele Toniaccini.





