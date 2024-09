Da Simona Meloni 'buon lavoro' a nuovo presidente dell'Anci

"Congratulazioni e buon lavoro al nuovo presidente di Anci Umbria, Federico Gori" dalla capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni. "Sono certa - aggiunge - che la sua esperienza di primo cittadino e quella maturata alla guida dell'Anci piccoli comuni, saprà essere d'aiuto alla storica associazione dei comuni, per lavorare al meglio per i cittadini e le cittadine dell'Umbria".

"I sindaci sono l'Istituzione più vicina ai cittadini - sottolinea Simona Meloni -, un valore aggiunto da ascoltare e valorizzare per la costruzione dell'Umbria del futuro e sono sicura che la determinazione e la competenza del sindaco Gori sapranno fare la differenza".



