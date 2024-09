Bandecchi, il centrodestra ha chiesto il nostro contributo

"Lo stimolo a portare il nostro contributo alla prossima tornata elettorale in Umbria è arrivato proprio dal centrodestra in seguito al cui accordo ho ufficializzato il ritiro della mia candidatura a presidente della Regione": così Stefano Bandecchi, leader di Alternativa popolare, ai microfoni di Radio Cusano nel corso della trasmissione Cinque notizie. Intervento del quale l'emittente ha fornito il testo.

"Del resto, lo ricordo - dice Bandecchi -, sono stato per molti anni militante di FI accanto a Silvio Berlusconi, poi le nostre strade si sono divise essendo lui più di destra e io più centrista. E da centristi porteremo le nostre idee, i nostri principi e le nostre visioni nella destra, che a maggior ragione potrà ora definirsi centrodestra. Voglio sottolineare che non ci siamo fusi, data la differenza tra noi e gli altri partiti dello schieramento - ha proseguito Bandecchi - semplicemente condividiamo idee per raggiungere insieme una posizione finale: questa è la democrazia liberale del centrodestra. Saremo, in sostanza, la sinistra del centrodestra e opereremo in sinergia".

Bandecchi ha parlato anche della magistratura e del processo a Matteo Salvini. "Sta diventando troppo aggressiva" ha sostenuto. "Arrestano chi difende - ha aggiunto - e si difende? Dove sta il suo limite? Perché a questo punto se continua a comandare inutile andare a elezioni, chiediamo direttamente alla magistratura che fare da grandi".



