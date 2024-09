Bandecchi ufficializza ritiro candidatura a presidente Umbria

Dopo l'accordo nazionale con il centrodestra, il leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi ufficializza il ritiro della sua candidatura a presidente della Regione Umbria. Lo ha detto parlando con l'ANSA. Bandecchi sosterrà Donatella Tesei, presidente uscente e ricandidata dal centrodestra. "Siamo pronti a dare il nostro contributo a lungo termine alla coalizione di centrodestra - spiega - e porteremo le nostre caratteristiche e qualità. Saremo la sinistra del centrodestra e opereremo in sinergia con i partiti dello schieramento".

In Umbria la data delle elezioni regionali non è stata ancora fissata. Quella più probabile appare comunque a metà novembre.





