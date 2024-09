Stabilizzati 19 dipendenti dell'Ufficio per la ricostruzione

Diciannove dipendenti a tempo determinato sono stati stabilizzati a completamento del percorso autorizzato dalla Giunta regionale con il Piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione 2024-2026. Si tratta di dipendenti con profili per lo più di alta specializzazione, sia in ambito amministrativo-contabile che tecnico, già assunte presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione con concorso pubblico regionale, "cogliendo le opportunità offerte dalla normativa vigente, e successivamente sottoposte ad apposite procedure selettive e di valutazione propedeutiche all'assunzione definitiva in organico, riuscendo così a dare risposte occupazionali stabili alla forza lavoro e valorizzando professionalità e esperienze acquisite", sottolinea Palazzo Donini.

"Queste 19 stabilizzazioni nell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria - spiega la presidente della Regione Donatella Tesei -, impegnato costantemente in attività strategiche per lo sviluppo e la coesione dei territori interessati dal sisma. Fanno parte di quel percorso di rinnovamento e rafforzamento dell'organico regionale, attraverso la valorizzazione delle esperienze maturate che non devono andare disperse. Il tutto, attraverso un'attenta e costante programmazione e con l'attuazione di procedure pubbliche che siano veloci e al tempo stesso trasparenti e rigorose".



