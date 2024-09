Castelli, importante precari stabilizzati in Umbria

"E' particolarmente importante la decisione adottata dalla Regione Umbria di stabilizzare 19 dipendenti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria, che vengono così assunti a tempo indeterminato": a dirlo è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. "Si tratta di personale altamente formato e professionale che contribuirà a consolidare e rafforzare il cambio di passo che già abbiamo impresso alla ricostruzione" ha aggiunto.

"Un risultato che rende merito all'impegno della presidente Donatella Tesei e della sua giunta - sottolinea Castelli - e che si aggiunge alla dotazione di 376 risorse umane che sono state stabilizzate, nell'ambito della ricostruzione dell'Appennino centrale, negli scorsi mesi. Queste stabilizzazioni sono un ulteriore, concreto segnale, di quel costante impegno per la rinascita dei nostri territori feriti dal sisma che vede in prima fila anche la presidente Tesei, con la quale la collaborazione è costante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA