Da Tesei 'orgoglio' per Bacosi oro alle olimpiadi di Parigi

"Un grande orgoglio per il nostro Paese, un grande orgoglio per la nostra Umbria": la presidente della Regione Donatella Tesei esprime soddisfazione per l'oro olimpico ottenuto da Diana Bacosi, di origini umbre, e Gabriele Rossetti nello skeet mixed team di Parigi 2024. Successo ottenuto battendo gli americani Smith e Hancock per 45-44.

Decisiva l'ultima serie nella quale Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli.

"Un'altra bella e straordinaria soddisfazione per la nostra regione" ha scritto Tesei su Facebook.

In un altro post la presidente della Regione si era complimentata anche con lo schermidore ternano Alessio Foconi, argento nella prova a squadre di fioretto. "Andare all'Olimpiadi rappresenta un grande traguardo per ogni atleta - ha sottolineato Tesei -, il compimento di un percorso fatto di vittorie e tantissimi sacrifici, partecipare rappresenta quindi già una grandissima vittoria. E, ovviamente, lo è ancor di più se, dopo questo lungo cammino, l'atleta riesce a salire sul podio conquistando un'ambitissima medaglia per la sua nazione e per la sua terra di origine. È quello che è riuscito a fare il nostro Alessio Foconi: partito dall'Umbria, dalla sua Terni, ha conquistato negli anni numerosi titoli internazionali, sino ad arrivare a mettere al collo la medaglia olimpica. Alessio e i suoi compagni ci hanno, infatti, regalato un magnifico argento nel fioretto a squadre. Capisco un po' di amarezza e di delusione per la vittoria sfiorata, ma questa rimane una tappa straordinaria di una splendida carriera che ha portato Alessio sin sul podio olimpico. Grazie per l'esempio che sei, orgoglio per la nostra Umbria!".



