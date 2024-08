I complimenti della presidente Pernazza ad Alessio Foconi

"Complimenti ad Alessio Foconi che insieme a tutta la fantastica squadra di fioretto ha conquistato una stupenda medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi": lo dice la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza che rivolge "un sentito plauso" all'atleta ternano e alla squadra azzurra giunta seconda nella finale maschile del Grand Palais.

"Un grande risultato per il nostro Alessio - afferma la presidente in una nota dell'ente - che allunga ulteriormente la bacheca dei suoi trofei e riporta a Terni una medaglia olimpica dopo quella che conquistò nel 1948 Renato Perona, asso del ciclismo su strada, e a cui sono dedicati alcuni nostri impianti sportivi. Grazie Alessio - conclude la Pernazza - per le tue grandi doti sportive e umane e complimenti ancora a tutta la squadra di fioretto".



