Pace, sblocco del Fsc è soddisfazione per l'Umbria

"Il via libera all'utilizzo di oltre 210 milioni di euro per le risorse del Fondo sviluppo e coesione rappresenta un grande motivo di soddisfazione per l'Umbria perché attraverso questo straordinario accordo tra il governo Meloni e la Regione significa essere passati dalle parole ai fatti": è quanto afferma la presidente dell'Assemblea legislativa, Eleonora Pace.

"L'autorizzazione concessa all'Umbria di poter utilizzare oltre 210 milioni del Fsc, dei quali 61 per il cofinanziamento dei programmi europei regionali ed il restante per le opere strategiche regionali previste nello stesso accordo siglato - spiega Pace in una nota di Palazzo Cesaroni - permetterà di realizzare progetti di riqualificazione importanti e investimenti infrastrutturali utili anche per il rilancio dell'economia, quindi per la competitività delle nostre imprese in Italia, in Europa e nel mondo. È fondamentale per l'Umbria avere un contatto diretto con il governo centrale e con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni".



