Prisco, da subito 23 interventi per sviluppo del territorio

"Con delibera Cipes e' arrivato il via libera all'utilizzo delle risorse del Fondo di coesione, grazie alle quali l'Umbria potrà, sin da subito, mettere in cantiere 23 importanti interventi strategici finalizzati allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale, inclusi investimenti su trasporti e mobilità, per il rilancio e il potenziamento dei territori, per l'innovazione tecnologica, per il sociale e la salute": è quanto afferma il sottosegretario all'interno, Emanuele Prisco, coordinatore regionale di FdI.

"Nei circa 210 milioni disponibili, sono inclusi fondi per il Centro fiere di Bastia, per l'aeroporto e per le infrastrutture come i treni e il Brt, per il Turreno di Perugia e molto altro - prosegue Prisco -. Il protocollo siglato dal presidente del Consiglio Meloni con la presidente della Regione Tesei lo scorso marzo si avvia a dispiegare i suoi effetti: grazie a queste risorse, l'Umbria potrà proseguire nella direzione dello sviluppo e del miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. La sinergia in particolare con il Governo regionale rappresenta un valore aggiunto per questa regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA