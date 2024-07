FI, per regionali in Umbria sul tavolo non nomi ma alleanze

"In questo momento noi non abbiamo sul tavolo la questione dei nomi, ma abbiamo sul tavolo la questione della costruzione delle alleanze perché è su quello che si vince o si perde: se noi trovassimo papa Francesco che viene a fare il candidato alla presidenza della Regione dell'Umbria ma non abbiamo costruito una coalizione, papa Francesco perde": lo ha detto la coordinatrice provinciale di Perugia di FI, Fiammetta Modena, rispondendo a una domanda dei giornalisti in merito alle prossime regionali.

"La questione sostanziale per quello che riguarda le elezioni regionali - ha proseguito la Modena - è che noi abbiamo fatto una riflessione molto precisa: in Umbria è cambiato un dato e cioè il campo largo del centro sinistra. Questo significa che oggi noi siamo concentrati sulla costruzione di una coalizione che impedisca al campo largo di travolgerci. Chi come me ha vissuto le epoche precedenti ha l'idea molto precisa di quello che era la sinistra quando, mettendosi insieme, dai Verdi a Rifondazione fino a quello che era l'ex Pc, costruiva una specie di moloch del 56 per cento. Oggi non siamo in questa fase per fortuna. Oggi il punto fondamentale sul quale stiamo ragionando a livello locale è l'allargamento maggiore possibile della coalizione di centro destra".

"Per quello che riguarda le apicalità - ha detto Ancora Modena - i candidati alla presidenza, così come nel centro sinistra, indipendentemente dal folclore che ci può essere intorno, è statutariamente in mano ai segretari nazionali. Noi abbiamo una presidente uscente nei confronti della quale ci sono state anche una serie di attestazioni importanti da parte di sindaci in riferimento al lavoro che ha fatto. La sfida, da qui alle prossime regionali, è stata già delineata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani che, nel Consiglio nazionale, ha parlato espressamente dell'Umbria e ha detto che da questo momento siamo tutti umbri che, in altri termini, significa che tutto il partito è fortemente impegnato per un ottimo risultato della lista di Forza Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA