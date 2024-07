Sabato la serata del tesseramento di Forza Italia a Magione

"Una serata che vuole essere una grande festa di ringraziamento ai nostri elettori che ci hanno consentito di raggiungere risultati importanti e anche una occasione per festeggiare la giornata del tesseramento, cioè delle iscrizioni a Forza Italia": così la coordinatrice provinciale di Perugia di Forza Italia, Fiammetta Modena, ha presentato l'iniziativa che si svolgerà domani, sabato 13, a partire dalle ore 20, al Copper 23, locale che si trova a Magione, zona Lago Trasimeno.

Alla presentazione della serata, a palazzo Cesaroni, c'erano anche il vice segretario di Forza Italia e vice presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Roberto Morroni, il coordinatore regionale di FI Umbria, Andrea Romizi, l'esponente del partito Francesca Peppucci e il consigliere regionale Stefano Pastorelli.

"La giornata del tesseramento si svolge su tutto il territorio nazionale - ha detto la Modena -. Vogliamo ringraziare i nostri elettori perché in Umbria abbiamo fatto a livello di voti assoluti e anche in percentuale il migliore risultato di tutta l'Italia centrale per quello che riguarda le elezioni europee. In maniera particolare la provincia di Perugia ha fatto il migliore risultato in assoluto. In Umbria noi abbiamo avuto 32 mila 905 elettori, con una percentuale dell'8,38, più alta della Toscana, del Lazio e delle Marche. Per questo vogliamo dire grazie. La giornata del tesseramento è un modo anche con il quale noi ringraziamo il nostro elettorato e chi ci è stato vicino in questo periodo".

La coordinatrice provinciale di FI ha anche annunciato che si terrà a Perugia, il 13 ottobre, la giornata nazionale degli Enti locali. "Siamo intenzionati - ha sottolineato - a lavorare al massimo. Il tesseramento, che si chiude il 31 ottobre, è un punto fondamentale perché Forza Italia apre la stagione dei congressi comunali, radicandosi in modo forte sul territorio e ogni Comune avrà il proprio segretario eletto direttamente dagli iscritti".

"Una giornata - ha detto Morroni - dedicata a questo momento importante. Dopo l'ottimo risultato dello scorso anno, 100 mila iscritti in termini di tesseramento, intendiamo naturalmente rafforzare quel bel risultato. Anche perché quest'anno ci sarà l'avvio di una fase importante per la vita del partito e per il rilancio che sta vivendo Forza Italia su scala nazionale, ci sarà lo svolgimento dei congressi comunali, e il tesseramento è propedeutico anche a questo momento di vita democratica interna che ha un significato particolarmente rilevante per noi".

"Forza Italia è più che mai viva e volonterosa di onorare la fiducia che ha ricevuto da tanti umbri - ha proseguito Romizi -.

Noi ci siamo, non possiamo trascurare le difficoltà che si sono vissute in alcune città dove siamo andati al voto così come però, non è possibile trascurare il dato di crescita che in ogni caso Forza Italia ha registrato e anche per questo sentiamo ancora di più di esserci e di essere riferimento per tutti coloro trovano nella nostra coalizione la riposta alle proprie istanze di modernizzazione e di avanzamento in ogni ambito della nostra regione". "Antonio Tajani ha dato corso a una nuova stagione all'interno del partito - ha detto ancora Romizi - che sta portando frutti con una crescita che prosegue in maniera costante e la capacità di intercettare la fiducia di sempre più cittadini che ci guardano con interesse. Nei prossimi mesi ci attenderanno momenti di grande lavoro e cercheremo di essere all'altezza delle aspettative che i cittadini ripongono in noi".





