Tesei annuncia 'grande manovra per investimenti imprese'

Una "grande manovra di stimolo agli investimenti delle imprese umbre" è stata annunciata per luglio dalla presidente della Regione Donatella Tesei. Lo ha fatto illustrando all'Assemblea legislativa la Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale - resoconto di legislatura 2019-2024".

"Una manovra importante che si aggirerà intorno ai 70 milioni di euro - ha spiegato Tesei - che sarà presentata insieme all'assessore Fioroni. Questo perché abbiamo sempre voluto mettere al centro le imprese e lo sviluppo economico di questa regione. Se non c'è quello non riusciremo a gestire tutto il resto".

"Sempre ai fini della crescita dell'economia regionale - ha detto la presidente - è fondamentale ritrovare competitività per l'Ast in un mercato nuovamente difficilissimo. L'andamento dell'export e la crescita del pil dell'Umbria sono sostanzialmente causati dal settore metalli".



