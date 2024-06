Tesei, tema demografia nodo cruciale per l'Umbria

"Affrontare il tema della demografia è il nodo cruciale di questa regione": lo ha detto la presidente umbra Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa. "Come sapete da subito, appena insediati, ho identificato nella decrescita demografica il problema economico, lavorativo, sociale e di sostenibilità futura per l'Umbria" ha aggiunto.

"Due sono state - ha spiegato Tesei - le iniziative messe in campo per affrontare questo tema. I supporti per le famiglie, dalla nascita dei bambini al primo anno di vita, agli asili, alle borse di studio scolastiche per ogni ordine e grado, ai campi estivi, allo sport, alla no tax area per gli universitari.

Misure economiche concrete con cui anche quest'anno supportiamo migliaia di famiglie. Questo affinché non solo nel lungo periodo l'Umbria torni a essere una terra nella quale si possono fare figli ma nel breve termine una terra attrattiva nella quale si possa venire a risiedere. Questioni che vengono da lontano e non si risolvono con la bacchetta magica in tempi brevi".



