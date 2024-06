A Perugia record del voto, affluenza in aumento

Netto calo dell'affluenza in Italia nel primo giorno di voto per i ballottaggi. Una flessione di sette punti rispetto al primo turno quando il dato "territoriale" aveva retto rispetto a quello per le europee che non ha raggiunto la soglia del 50% facendo segnare il risultato peggiore di sempre.

Tuttavia a Perugia il dato delle 19 è il più alto tra i capoluoghi di regione interessati dai ballottaggi: 38,10%, rispetto al 35,09% del primo turno.

Queste le percentuali dell'affluenza registrate alle 19 negli altri quattro capoluoghi: Bari 18.53% (primo turno 33,59%), Campobasso 25.20% (primo turno 34,80%), Firenze 28.68% (primo turno 35,70%), Potenza 27.37% (primo turno 34,86%).

In generale - in base a quanto riporta il portale Eligendo - in provincia di Perugia, alle 19 i votanti sono stati il 35,87% (primo turno 34,53%).

Nelle città umbre al voto, aumento dell'affluenza, alle 19, anche a Foligno, con il 33,51% (primo turno 32,91%). A Bastia Umbra il dato delle 19 fa registrare il 32,24% dei votanti (primo turno 33,68), a Gubbio il 31,35% (35,06), e a Orvieto il 37,13 (primo turno 38,76).



