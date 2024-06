Marchetti, con contraddizioni campo largo città in stallo

In vista del ballottaggio per le elezioni della nuova sindaca di Perugia "sarà decisivo parlare con i cittadini, mostrare loro le tante contraddizioni di un campo largo (decisamente sbilanciato verso una parte di sinistra non troppo moderata) che renderebbero impossibile la gestione città e la condannerebbero allo stallo amministrativo". E' la posizione del segretario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti. Il quale in un'intervista all'ANSA fa una valutazione a tutto campo del voto amministrativo ed europeo.

"Stando alle proiezioni di domenica sera, a Perugia - dice Marchetti - non saremmo neppure dovuti arrivare al ballottaggio, invece abbiamo tenuto aperta la partita e ci dividono solo poche centinaia di voti".

Per il segretario della Lega contrapposto campo largo con Vittoria Ferdinandi "c'è il centrodestra unito, con Margherita Scoccia candidata, che ha già dato prova di concretezza e buonsenso, riconsegnando ai perugini una città forte e fiera".

"I dati di questa tornata elettorale - aggiunge - dimostrano in modo inequivocabile che il centrodestra, dopo un anno e mezzo di governo nazionale, si conferma la prima realtà politica del Paese. La nostra alleanza è consolidata da quasi trent'anni: abbiamo dato prova di saper governare a tutti i livelli istituzionali perché ogni anima della coalizione rappresenta un elemento di ricchezza, mai di contrasto. Dall'altra parte c'è il cosiddetto 'campo largo', che si restringe e si allarga a seconda delle circostanze: l'unico collante sono le poltrone. Si obbligano a convivere politicamente solo per tentare di uscire vincitori dal confronto col centrodestra, ma sono in disaccordo su tutto, come sulle infrastrutture, argomento che vede i 5 Stelle promotori della politica del 'no' in nome di uno pseudo fondamentalismo ambientalista, mentre il Pd ha posizioni quasi sempre discordanti. Insomma, tentano di emulare il centrodestra presentandosi uniti agli elettori, ma la differenza tra chi ha un progetto condiviso e chi trova unità solo per brama di potere, è evidente alla prova dei fatti: vincere è un conto, riuscire a governare poi è un'altra storia".

Come affronterete queste ultime due settimane di campagna elettorale? "Ci rimettiamo al lavoro - sottolinea Marchetti - senza mollare di un millimetro: tra due settimane ci attendono appuntamenti decisivi a Perugia, Foligno, Gubbio, Bastia Umbria e Orvieto. Continueremo a parlare ai cittadini come abbiamo sempre fatto, stando tra la gente, perché la Lega è sindacato del territorio. Racconteremo ancora la nostra idea di città e coinvolgeremo tutti, perché per noi tutti i cittadini sono i primi protagonisti attivi del nostro progetto concreto per l’Umbria. Nei comuni dove amministriamo, abbiamo lavorato ottenendo risultati decisivi a vantaggio delle città: le nostre non sono solo chiacchiere, ma ci adoperiamo affinché ogni nostra parola si trasformi in azione. Lo abbiamo dimostrato in questi anni e continueremo sul percorso tracciato".

Riguardo alle comunali di Gubbio il segretario della Lega Umbria parla di "un risultato storico ottenuto". "Andremo al ballottaggio - prosegue - e sarà uno spareggio tutto a destra, a dimostrazione che anche nelle roccaforti storiche, gli avversari perdono terreno. Siamo fiduciosi che l’ottimo Vittorio Fiorucci avrà la possibilità di iniziare un percorso serio al fianco della comunità eugubina, in grado di risollevare una delle città più belle della nostra regione, che è stata svilita dalla pessima gestione della sinistra".

A Foligno Zuccarini va al ballottaggio, vi aspettavate una vittoria al primo turno? "Ne saremmo stati certamente contenti - sottolinea Marchetti - e Stefano se lo sarebbe meritato, ma arriviamo al ballottaggio in vantaggio sul candidato del centrosinistra. Nelle prossime settimane continueremo a girare tutti i quartieri della città, cercando soprattutto di convincere chi non è andato a votare, e racconteremo loro dei tanti obiettivi realizzati in questi anni grazie alla determinazione della Lega e del centrodestra. Sono fiducioso che i folignati premieranno la costanza e i risultati di chi ha dimostrato di saper guidare la città con concretezza. Per Marsciano invece impossibile nascondere il dispiacere, soprattutto perché il sindaco Mele ha amministrato con serietà, producendo risultati concreti a vantaggio della comunità e mettendo in campo soluzioni efficaci ai tanti disastri ereditati dalla sinistra. I cittadini hanno scelto di fare un passo indietro, ma sono convinto che presto si accorgeranno di aver sprecato un’occasione importante per continuare a far crescere Marsciano".

Marchetti si sofferma anche sui risultati nei piccoli comuni confermati a guida centrodestra. "Sì, e ne siamo entusiasti" afferma Marchetti. "Abbiamo rivinto - ricorda - a Castel Ritaldi, Tuoro Sul Trasimeno, Giano dell’Umbria, Citerna, Polino, San Gemini, Gualdo Cattaneo, Torgiano, Porano, Città della Pieve, Stroncone e Acquasparta. A tutti i sindaci e ai consiglieri comunali del Centrodestra che sono stati eletti ieri auguro buon lavoro, con la certezza che sapranno dare il massimo per i loro territori, portandoli a conseguire obiettivi sempre più ambiziosi a beneficio di tutta la comunità. Un grazie di cuore agli elettori che ci hanno dato fiducia, a tutti i militanti della Lega che in questi mesi si sono adoperati sacrificando il loro tempo libero per portare avanti il nostro progetto, ai dirigenti del movimento che sono un punto di riferimento imprescindibile e ai nostri eletti - conclude Marchetti -, che non fanno mai mancare il loro sostegno e anche stavolta sono stati determinanti".

