Segretario Lega Umbria, ci siamo e stiamo tornando a crescere

Per il segretario della Lega Umbria, l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, il risultato alle elezioni europee "è una risposta chiara a chi, già da qualche anno, era pronto a scommettere che saremmo scomparsi".

"Che si mettano pure l'anima in pace, perché ci siamo e stiamo tornando a crescere" ha detto parlando con l'ANSA.

"Il generale Roberto Vannacci, candidato uomo più votato con oltre mezzo milione di preferenze - ha rilevato Marchetti -, ha riscosso grande successo in tutto il Paese, a dimostrazione che la decisione di Matteo Salvini ha saputo ridare entusiasmo ai nostri elettori e ha avvicinato al nostro movimento anche chi negli ultimi tempi non ci aveva sostenuto per scelte comunque fatte a fin di bene. Gli italiani sono stanchi degli pseudo democratici che, mentre accusano gli altri di fascismo, che per altro, come la storia insegna, non esiste più da parecchio, sono i primi promotori della dittatura del pensiero unico. Il voto delle europee, non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi dell'Unione, è stata una sonora bocciatura alle politiche intraprese in questi anni, che gravano sulle tasche di imprese e cittadini. Sono fortemente convinto che il vento di libertà che sta soffiando in tutto il continente europeo stia arrivando anche nel nostro Paese".

Il segretario si è anche soffermato sulle percentuali della Lega in Umbria, leggermente sotto il dato nazionale. "Le sfide difficili non mi hanno mai spaventato, anzi - ha affermato -, sono convinto che siano le più avvincenti. Quando sono diventato segretario della Lega Umbria a fine settembre scorso, ero consapevole che, insieme alla squadra, avremmo dovuto fare un lavoro importante. In questi mesi siamo riusciti a riorganizzarci in praticamente tutti i territori: c'è ancora molto da fare e di certo non ci accontentiamo dei risultati ottenuti. Partiamo da qui con ancora più determinazione: ho il privilegio di poter contare su una squadra di donne e uomini competenti e ostinati, che si stanno spendendo sul territorio con passione e dedizione, mettendosi al servizio delle loro comunità. Considerando che il nostro lavoro è iniziato nemmeno nove mesi fa, sono soddisfatto di ciò che stiamo costruendo e - ha concluso Marchetti - delle energie nuove che stanno entrando a far parte del nostro movimento".



