Tesei, sulle strutture sociosanitarie riforma attesa da anni

"Con la delibera di ieri abbiamo aggiornato in Umbria le rette, in alcuni casi ferme da quasi venti anni, per le strutture sociosanitarie extra ospedaliere per anziani, disabili, psichiatria e dipendenze patologiche. Una riforma, attesa da molti anni, che abbiamo fortemente voluto, proprio perché fondamentale per il settore socio-sanitario della nostra regione": lo sottolinea la presidente umbra Donatella Tesei. Con un post su Facebook.

"Un provvedimento - spiega Tesei -, che fa parte di un'ampia riforma del settore, che pone l'Umbria all'avanguardia a livello nazionale, garantendo la sostenibilità economica e migliorando gli standard di qualità e sicurezza per pazienti e famiglie e per gli operatori del settore che vedono valorizzato il loro straordinario lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA