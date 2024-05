Lega, nuove tariffe strutture grazie a impegno del carroccio

"La Giunta Tesei ha delibero di adottare nuove tariffe per le strutture sociosanitarie extraospedaliere che ospitano anziani, disabili e persone con problemi psichici e dipendenze patologiche. Si tratta di un obiettivo raggiunto grazie alla determinazione della Lega, che è riuscita laddove la sinistra ha fallito per vent'anni": così il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, e la candidata alle elezioni europee Valeria Alessandrini. "Sono decenni che si attende questo provvedimento e oggi, grazie alla presidente Donatella Tesei e alla sua squadra, la nostra Regione è finalmente all'avanguardia, un esempio nel panorama nazionale" aggiungono.

"Si tratta di una misura che garantisce la sostenibilità economica del sistema - affermano Marchetti e Alessandrini in una nota - aumentando al contempo gli standard di qualità e di sicurezza a vantaggio dei pazienti, delle famiglie e degli operatori del settore. Questa nuova tariffazione va ad inserirsi nell'ambito di un percorso più ampio che, con il regolamento regionale 2/2022, ha profondamente riformato l'ambito dell'assistenza sociosanitaria. A partire da ora tutte le strutture autorizzate dovranno adeguarsi a nuovi e più avanzati requisiti che puntano a una migliore presa in carico dei pazienti. Le tariffe sono calcolate sulla base del nuovo Ccnl delle cooperative sociali, il più avanzato in termini di retribuzione dei lavoratori del settore, e ciò consentirà alle strutture di sostenere i maggiori oneri necessari per valorizzare gli operatori del settore che ogni giorno si adoperano con dedizione e sacrifici per garantire la sanità territoriale residenziale e semiresidenziale. È stato fatto un percorso complesso, coinvolgendo tutti i soggetti portatori d'interesse, che ha portato alla definizione delle tariffe per ben 35 tipologie di strutture sociosanitarie, che saranno applicate in tre diversi step. È prevista anche l'individuazione di un limite base e uno massimo per ciascuna tariffa, che entrerà in vigore con la firma di un accordo tra la Regione e le organizzazioni regionali rappresentanti degli enti gestori delle strutture sociosanitarie. Ringraziamo la presidente Donatella Tesei e l'assessore Luca Coletto per essersi adoperati con serietà ottenendo un risultato concreto e decisivo a beneficio di tutta la nostra comunità".



