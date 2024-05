La madre di Falcinelli, Matteo sta ancora male

È rientrata in Italia Vlasta Studenikova, la mamma di Matteo Falcinelli, lo studente malmenato dalla polizia a Miami Beach il 25 febbraio scorso dopo essere stato arrestato. "Matteo sta ancora male non riesce a uscire da solo" ha detto secondo quanto riporta il Messaggero sulle pagine umbre.

"Matteo sta male - ha raccontato ancora la donna - sia dal punto di vista fisico che psicologico. Ha diversi problemi di respirazione, oltre che dolori alla schiena, al collo e alla testa. Sta vivendo uno stato di elevata ansia e ha tanta paura.

Non riesce a uscire da casa, neanche per fare la spesa".



