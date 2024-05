L'importanza dell'Ue per i giovani, se ne parla a Foligno

"Tornerò a volare", la storia della vita di Letizia, affetta da una malattia rara, che utilizza il coraggio e la forza di una leonessa ferita per difendersi e trovare, soprattutto nei giorni più bui, quel minimo di luce necessario a non smarrirsi, è stata al centro di un incontro, stamane, nel liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foligno, di cui è preside la docente Maria Paola Sebastiani.

Nell'incontro si è parlato di malattie rare insieme a Donatella Porzi e Guido Milana per il progetto "Never Give Up", 'Non mollare mai' del Comitato europeo delle regioni, presenti docenti e studenti. Presente anche Alessio D'Amato, ex assessore alla sanità del Lazio e candidato europeo con Azione.

L'autrice del libro, Letizia Barbetta, ha raccontato di come avere una rete di sostegno comunitario possa creare uno scudo protettivo per i giovani. Il dibattito che ne è scaturito ha mirato a riflettere sulla necessità di mettere in campo alcune azioni concrete e condivise per sostenere i giovani in situazioni di fragilità, per fornire esempi positivi di queste azioni e per ricordare che Europa significa anche questa forma di solidarietà e sostegno. Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è il punto di incontro a Bruxelles per le regioni e le città d'Europa. Ogni anno il CdR accoglie circa 50 000 visitatori, che partecipano ai principali incontri specializzati o a uno dei 200 convegni organizzati presso la sua sede da regioni, città e associazioni.



