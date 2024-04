Nardoni candidato dell'Umbria per l'Inpgi

Danilo Nardoni è il candidato umbro per l'Inpgi. L'Associazione stampa umbra lo ha infatti individuato come "profilo più adatto a ricoprire il delicato ruolo alla cassa previdenziale in un momento di particolare importanza. La preparazione professionale, l'affidabilità e la serietà di Nardoni (giornalista pubblicista dal 2006 e professionista dal 2019) sono una garanzia inscalfibile per tutti i colleghi". Lo scrive il sindacato in una nota.

"Sarà importante quindi sostenere la candidatura di Danilo Nardoni con forza e partecipazione - è detto nella nota dell'Asu - per far rappresentare l'Umbria in maniera adeguata alla sua importanza e al valore di tanti colleghi che ogni giorno affrontano le difficoltà e le sfide di una professione sempre più parcellizzata e colpita su più fronti. Dal precariato dilagante al ridimensionamento delle redazioni, dalle leggi bavaglio alle querele temerarie, dalle minacce ai giornalisti ai tentativi di ridurre a mera formalità l'art. 21 della Costituzione, indebolendo il diritto di cronaca e la libertà di stampa, dalla contrazione delle retribuzioni alla difesa di un lavoro e di una professione fondamentali per una democrazia moderna. Per tutti questi motivi è necessario dare forza all'Inpgi e rilanciare la sua azione affidandoci ad un candidato che conosce la professione e che saprà sostenere con capacità e caparbietà le ragioni dei tanti colleghi dell'Umbria".



