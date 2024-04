Carissimi, legge su comunità energetiche corona un percorso

Per il consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi "è una grande soddisfazione e il coronamento di un percorso lungo e impegnativo" l'approvazione all'unanimità in Assemblea legislativa della proposta di legge sulla promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. "Questa legge, che considero un risultato fondamentale tra quelli che mi sono prefissato di raggiungere nel corso del mio mandato, ha richiesto un lavoro di più di due anni e solo alla fine di un complesso iter ha raccolto il consenso necessario per presentarla al voto" ha aggiunto.

Carissimi è stato il primo firmatario della proposta sottoscritta da tutto il gruppo Lega, Valerio Mancini (presidente della seconda Commissione), Eugenio Rondini, Manuela Puletti, Paola Fioroni, Marco Castellari.

"I rincari di luce e gas degli ultimi anni - ha sostenuto Carissimi - hanno messo in ginocchio le famiglie. La povertà energetica interessa oggi, solo in Europa, 50 milioni di persone che non hanno accesso a forme adeguate di energia a causa di fattori come il basso reddito, l'alto costo dell'energia e la scarsa efficienza energetica degli edifici. Le ripercussioni sociali sono drammatiche, in Italia il 16% della popolazione non riesce a riscaldare o illuminare adeguatamente la propria casa o ha difficoltà ad utilizzare i propri elettrodomestici. Il provvedimento approvato è teso a mettere subito in campo di nuove politiche energetiche volte a contrastare il fenomeno della povertà, favorire la transizione verso una economia più verde e ridurre la dipendenza energetica da altri Paesi. Questi obiettivi saranno raggiunti anche consentendo ai cittadini, imprese ed enti di associarsi volontariamente in comunità energetiche o in gruppi di autoconsumo collettivo per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia necessaria al proprio fabbisogno, condividendola. I gruppi di autoconsumo collettivo sono uno strumento di solidarietà sociale e di contrasto alla povertà energetica che ho voluto includere in questa legge in quanto si rivolgono a una platea vasta e possono avere un impatto positivo diretto sui costi per l'energia sostenuti dai cittadini. I possibili beneficiari possono essere, ad esempio, i condomini, quindi più utenze familiari. Le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo pongono i cittadini al centro della transizione energetica e offrono loro la garanzia di governance democratica e il controllo diretto su come l'energia viene prodotta, distribuita e fornita, rappresentando uno strumento efficace di contrasto alla povertà energetica e rilancio del territorio".

Per l'attuazione della legge - si ricorda in un comunicato della Lega - è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, di una spesa di 110 mila euro. "Con l'approvazione di questa legge - afferma Carissimi - prima ancora di fare nascere comunità energetiche, facciamo nascere comunità, perché nessuna comunità dell'energia può esistere senza che alle sue spalle vi sia terreno fertile per costruire comunità coese e unite".

"Ringrazio tutto il gruppo Lega - commenta quindi Mancini - che malgrado un quadro normativo nazionale in via di definizione, grazie alla forte volontà politica, ha approvato questa legge che porterà vantaggio alle famiglie e alle imprese, falcidiate in questi anni da rincari energetici ingiustificati che questo documento punta a contrastare, difendendo i ceti più deboli".



