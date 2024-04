Studio Gaps sul gioco d'azzardo a Foligno

Il Comune di Foligno è stato selezionato per partecipare a uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo nella regione Umbria condotto dal Consiglio nazionale delle ricerche. Il nome dello studio è Gaps (Gambling Adult Population Survey) e costituisce - ricoeda l'ente - la seconda rilevazione dopo quella già condotta nel 2019 nello stesso comune.

Per questa ricerca basterà compilare il questionario arancione che alcuni cittadini riceveranno a casa: totalmente anonimo e senza spese. I partecipanti possono scegliere se compilare il questionario in forma cartacea oppure on-line (con il codice Qr). In entrambi i casi il questionario è anonimo e sarà possibile compilarlo e restituirlo al mittente senza alcuna spesa.

La partecipazione allo studio è del tutto volontaria e le informazioni fornite consentono di delineare un quadro complessivo regionale sul gioco d'azzardo. I risultati saranno utilizzati unicamente per pianificare al meglio i servizi forniti ai cittadini. La partecipazione all'indagine sarà di aiuto per la prevenzione e la cura delle problematiche legate al gioco d'azzardo.



