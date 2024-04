Morroni, successo delle cantine umbre al Vinitaly

"Il 56/o Vinitaly è stata un'edizione di successo per le cantine umbre presenti al salone internazionale del vino di Verona": a dirlo all'ANSA è Roberto Morroni, assessore regionale all'agricoltura dell'Umbria. "Tra gli operatori c'è molta soddisfazione e per quanto ci riguarda è l'elemento che ci appaga maggiormente", ha aggiunto.

"Quest'anno la Regione Umbria si è presentata con uno stand rinnovato e ancora più attrattivo e funzionale - ha sottolineato Morroni -, un giusto supporto a un settore che per la nostra regione è un punto di eccellenza e che vogliamo spingere perché riteniamo che abbia delle straordinarie potenzialità di sviluppo. Il connubio con il turismo, per quello che chiamiamo enoturismo, apre nuovi scenari e il vino è uno straordinario ambasciatore del territorio".



