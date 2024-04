Agabiti, camminare degustando è un'esperienza unica

"Camminare degustando i nostri vini e in generale tutte le nostre eccellenze agroalimentari è un'esperienza unica e un modo meraviglioso per scoprire il cuore verde d'Italia": a dirlo all'ANSA è l'assessore regionale al turismo dell'Umbria, Paola Agabiti, che ha presentato al Vinitaly il nuovo progetto di promozione turistica.

"L'Umbria sta vivendo un momento di grande attenzione sia tra i turisti italiani che tra i viaggiatori che arrivano dall'estero" ha evidenziato Agabiti. "È nostro compito - ha aggiunto - allargare l'offerta turistica che invogli sempre più i viaggiatori a raggiungerci e che permetta anche di allungare la loro permanenza nelle nostre città e nei nostri borghi caratteristici. Arte, storia, paesaggio, spiritualità ed enogastronomia - ha detto ancora l'assessore - sono da sempre i nostri biglietti da visita migliori e dobbiamo far sì che possano essere proposti e comunicati sempre meglio".

"Il turismo slow - ha sottolineato Agabiti - permette di vedere più cose e apprezzarle in tutta la loro bellezza e bontà e quindi iniziative come queste sono assolutamente importanti.

Come Regione Umbria in questi anni, a parte quelli contrassegnati dal Covid, per il turismo abbiamo investito come mai era stato fatto prima, cercando di promuovere ogni peculiarità della nostra terra e i risultati non si sono fatti attendere".



