Sentieri e sapori del cinema per promuovere l'Umbria

"Sentieri e sapori del cinema" è il nuovo progetto di promozione turistica della Regione Umbria, presentato al Vinitaly di Verona. L'obiettivo è di valorizzare le eccellenze vitivinicole e olearie con eventi e proiezioni cinematografiche curate dalla Rete dei festival del cinema umbri.

Da settembre e per tutto l'autunno, per cinque fine settimana, alcune località del "cuore verde d'Italia" saranno animate da proiezioni gratuite, procedute da degustazioni, che si terranno all'interno di prestigiose cantine o frantoi, per vivere una vera esperienza sensoriale.

Non mancheranno neppure laboratori con le scuole, tour nei luoghi che sono stati set, passeggiate e trekking.

Il progetto è ritenuto un ulteriore tassello che si aggiunge all'investimento nel comparto audiovisivo che la Regione ha sostenuto, per esempio, con la Fondazione Umbria Film Commission, al sostegno ai Festival regionali, all'organizzazione e realizzazione del festival Umbria cinema di Todi con la direzione artistica di Paolo Genovese. Sull'onda di questa strategia di promozione e comunicazione, è ora intenzione dell'assessorato al Turismo, in collaborazione con quello all'Agricoltura, sostenere un progetto definito "assolutamente innovativo" nel suo genere, mai realizzato prima dall'Umbria.

Pilastro "imprescindibile" è la rete dei festival di cinema umbri, riconosciuti e sostenuti dal ministero: il festival del cinema di Spello, Le vie del cinema di Narni, il Perso festival di Perugia, il Montone film festival e il Terni Film Festival, soggetti che con caratteristiche diverse e ben delineate, si occupano di cinema con professionalità ed entusiasmo da decenni e rappresentano un partner qualificato e strategico.

"Un progetto che punta alla destagionalizzazione e alla promozione delle produzioni enogastronomiche, vitivinicole e olearie in primis, alla promozione di luoghi diversi dalle più comuni rotte turistiche tradizionali, promuovendo così una migliore conoscenza delle risorse regionali e uscendo dal concetto classico di cine turismo", ha detto l'assessore Paola Agabiti.



