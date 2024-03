Taglio del nastro per la 40/a edizione di Expo Casa

Expo Casa, evento promosso da Epta Confcommercio Umbria, torna all'Umbriafiere di Bastia Umbra per la sua 40/a edizione, da sabato 2 a domenica 10 marzo, per offrire soluzioni per arredare, costruire e ristrutturare, coniugando la sicurezza e la sostenibilità ambientale con il gusto estetico e il comfort.

La cerimonia d'inaugurazione è in programma sabato alle 10.30, alla presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione, Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere.

Nove giorni con 180 espositori distribuiti in quattro padiglioni e in un'ampia area esterna per offrire più di 5.000 soluzioni per la casa divise in nove aree tematiche: arredamento, abitare il verde, arredo bagno, casa e disabilità, fuoco, risparmio energetico, edilizia, complementi, sostenibilità ambientale.

"Di queste manifestazioni - afferma Amoni - in Italia ne sono rimaste solo due, perché dopo la nostra c'è la fiera a Torino.

Expo Casa non solo ha resistito nel tempo ma è cresciuta grazie alla forza Confcommercio, rinnovandosi grazie alla collaborazione con le professioni del comparto".

E a rinnovare il partenariato con Expo Casa è stato l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Perugia. Epta, insieme all'Ordine, ha indetto un concorso per l'ideazione del portale d'ingresso di Expo Casa per l'occasione speciale dei 40 anni.

Il progetto vincitore, firmato dall'architetto Alessandro Moriconi, accoglierà i visitatori con una struttura realizzata con il sistema tubo-giunto.

La stessa struttura sarà riproposta internamente, dando luogo ad uno spazio funzionalmente diverso.

In programma anche convegni, seminari e presentazioni aziendali sui temi dell'edilizia, la sostenibilità e il design.

Domenica 10 alle ore 17,30 si terrà la presentazione dei vincitori del concorso di idee per la progettazione del portale di ingresso e per lo spazio adibito ad area eventi del Centro fieristico. Dopo l'architetto Moriconi, al secondo posto si è classificato Andrea Dragoni mentre al terzo Veronica Innocenzi, insieme ai relativi gruppi di lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA