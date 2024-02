Costanza Laliscia quinta alla Fursan Cup di endurance equestre

Quinto posto per Costanza Laliscia alla Fursan Cup di endurance equestre che si è disputata ad AlUla, nel deserto dell'Arabia Saudita. Lo ha ottenuto nella categoria considerata regina della disciplina, la Cei3* 160 chilometri che ha un montepremi di 5 milioni di euro.

Valida come pre test-event per il Fei endurance world championship 2026, ha registrato la partecipazione di cavalieri da 51 nazioni, che si sono sfidati in due giorni su un percorso altamente tecnico e affascinante, tra i canyon millenari del deserto.

Il binomio umbro del Fuxiateam è stato protagonista di una gara considerata tatticamente impeccabile che, dopo oltre 10 ore nel deserto, ha visto Costanza Laliscia e Fara Du Barthas tagliare il traguardo finale ad un media complessiva di 17,544 chilometri orari.

"È stato un weekend meraviglioso - ha sottolineato l'amazzone -, soprattutto perché è il terzo anno consecutivo che raggiungiamo la top 10 in questa gara unica al mondo".



