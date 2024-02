Prefetto di Terni, su Bandecchi non risultano atti ufficiali

In merito alle dimissioni da sindaco di Terni annunciate da Stefano Bandecchi, il prefetto di Terni Giovanni Bruno afferma che "alla serata di giovedì, alla prefettura di Terni non risultano atti ufficiali. E non risultano neppure al protocollo comunale che è il canale ufficiale per tali comunicazioni. Staremo a vedere se ci saranno e, nel caso, dovranno rispettare i dettami del Tuel in ordine a tempistiche e procedure". In merito alle ipotesi che circolavano in città sulla scadenza, in questi giorni, del termine per la Prefettura di Terni per esprimersi su eventuali incompatibilità di Stefano Bandecchi rispetto al ruolo di sindaco, sempre il prefetto Bruno afferma che "non esistono termini prefissati e, allo stato, non risultano profili di incompatibilità, visto che le questioni pendenti sono state sanate, ad esempio con la cessione della Ternana Calcio. Se la gestione del palasport possa rappresentare un elemento di incompatibilità, lo si vedrà solo nel momento in cui la gestione dell'impianto dovesse essere in capo al sindaco".



