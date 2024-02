Costanza Laliscia in gara alla Fursan Cup in Arabia Saudita

Inizia in Arabia Saudita la stagione sportiva 2024 nell'endurance equestre di Costanza Laliscia, atleta di punta del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy. L'amazzone perugina, prima italiana nel Fei endurance open riders world ranking, è stata infatti invitata dalla locale Federazione equestre a partecipare alla gara più prestigiosa del mondo: la Fursan Cup 2024, che si terrà ad AlUla dal 9 all'11 febbraio con atleti provenienti da 51 diversi Paesi. Una competizione che ogni anno parla sempre più al femminile e che in questa edizione conta il 30% di amazzoni iscritte.

Costanza Laliscia - sottolinea il suo team in un comunicato - ha già esperienza di questa impegnativa e suggestiva gara sul deserto, essendo questo il terzo anno consecutivo che vi partecipa ed essendosi classificata nella top 10 delle due edizioni precedenti. Parteciperà alla consueta Cei2* sui 120 chilometri e il giorno successivo si misurerà anche nella Cei3*, di 160 chilometri.

"È un onore poter rappresentare l'Italia in una competizione così importante, - commenta Costanza Laliscia - il livello della gara cresce ogni anno ed io cercherò di fare del mio meglio insieme a Fara, Emirat e il mio team. Sono pronta ad affrontare una competizione così prestigiosa e a confrontarmi con i migliori cavalieri del mondo".



