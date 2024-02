Winter Love Film Festival a Perugia

Si svolgerà dal 10 al 12 febbraio al Nuovo Cinema Melies di Perugia l'edizione invernale del Love Film Festival, presentata con una conferenza stampa in Comune.

"Ci prepariamo a un grande decennale - ha spiegato il direttore artistico Daniele Corvi - e questa edizione winter, con al centro i temi dell'arte, della musica e della gentilezza, apre le danze con opere che si richiamano al territorio e alla passione, che sarà il tema di giugno".

"Ci apprestiamo a vivere - ha continuato - tre giorni intensi con attenzione rivolta a temi di assoluto rilievo come l'arte, in scena sabato 10 febbraio, e con coinvolgimento diretto dei bambini, protagonisti assoluti della seconda giornata". Varasano ha tenuto a precisare che il Love film festival ha scelto di abbracciare idealmente le scuole ed i giovani, mettendo al centro del programma gli argomenti che li riguardano.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono al Nuovo Cinema Melies.

Sabato 10 alle ore 17.00 sarà proiettato il documentario "Luca Signorelli e Perugino - Rinascimento Immortale e Immagini divine" di Osvaldo Bevilacqua con Pino Ammendola e Giorgio Gobbi, regia di Rosario Maria Montesanti e Martha Elisabeth Montesanti.

Domenica alle 11.00, si terrà la presentazione del volume "Il libro dei pensieri gentili" della Scuola dei coniglietti bianchi di Perugia. A conclusione dell'evento sarà proiettato il corto Lontanìa di Andrea Simonella.

Lunedì 12 alle ore 21.00, prima proiezione del documentario "La bussola - Il collezionista di stelle" di Andrea Soldani.

Sarà presente il regista.



