Al via la prima edizione di Perugia & Friends International

Dal 15 al 17 dicembre Perugia si prepara ad accogliere in piazza del Bacio un incontro tra popoli, culture e idee grazie a un evento gratuito e aperto a tutti che coinvolgerà comunità di diverse nazionalità presenti in città. La prima edizione di "Perugia & Friends International - La Festa dei Popoli e delle Culture" è stata presentata a Palazzo dei Priori dall'assessore alla partecipazione e allo sviluppo economico Gabriele Giottoli, alla presenza anche del sindaco Andrea Romizi, del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell'assessore all'urbanistica Margherita Scoccia.

Il programma (consultabile anche attraverso i canali ufficiali dell'evento Perugia & Friends - Facebook e Istagram) comprende esibizioni culturali (spettacoli musicali, balli tradizionali e performance artistiche), tavole rotonde (dibattiti su temi globali, accoglienza, inclusività e intercultura), gastronomia (un viaggio alla scoperta dei sapori che caratterizzano diverse culture) e workshop e attività interattive. Sabato alle 15.30 un coro formato da 200 bambini degli istituti comprensivi del territorio che proporrà canti natalizi.

"Da tre anni - ha spiegato Giottoli - l'amministrazione comunale, con il progetto Perugia Open District-Perugia&Friends, ha promosso iniziative nei quartieri per creare momenti di incontro e confronto, per stimolare la vita associativa e la partecipazione attiva dei residenti e per incentivare lo sviluppo economico. L'idea di Perugia&Friends International nasce da queste esperienze grazie anche alla collaborazione attiva di numerose associazioni rappresentative delle comunità migranti".

Il festival si svolge a Fontivegge, "il quartiere più multietnico della città", con l'obiettivo di "creare un ambiente accogliente e inclusivo che valorizzi la diversità culturale e offra opportunità di crescita e integrazione sia per i migranti sia per la comunità ospitante".



