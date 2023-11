Ex docente trasforma un mese di pensione in borse di studio

Anche quest'anno, dopo il 2022, una ormai ex professoressa di lingua inglese, Patrizia Caprelli, ha devoluto un mese della sua pensione a borse di studio a studenti dell'istituto tecnico economico aeronautico 'Scarpellini' di Foligno. Sono andate ad Aurora Beddini Antonelli e Zaira Feniello, diciannovenni entrambe.

La docente - spiega la scuola - attraverso la donazione annuale intende sostenere nel proprio percorso di studi i neodiplomati "capaci e meritevoli". Definite studentesse brillanti e motivate, nel cassetto un cento e lode alla maturità e un dieci fisso in lingua inglese, Aurora e Zaira hanno ricevuto dalle mani della docente l'assegno di mille euro, un contributo economico per supportare in maniera sussidiaria le loro esigenze di formazione e istruzione.

Aurora, al primo anno di economia a Perugia, ha sottolineato di essere consapevole che "nella vita non bisogna perdere tempo". "Vorrei aprire insieme a mio fratello maggiore una società di consulenza di servizi contabili e amministrativi" aggiunge. La studentessa con la somma ricevuta non acquisterà alcunché. "Trovo sciocco disperdere il denaro in futilità" afferma.

Zaira, iscritta anche lei alla facoltà di Economia & management dell'Università degli Studi di Perugia, impiegherà il denaro per pagarsi "un corso di inglese e conseguire la certificazione C1". "Vorrei lavorare per una multinazionale - spiega - impegnata in politiche di sostenibilità ed etica d'impresa".

Per la professoressa Caprelli "intervenire in favore dei giovani talentuosi consente lo sviluppo di una società più armoniosa ed equilibrata". "Non credo di far niente di eccezionale - aggiunge -. Ritengo che occorra fare ognuno la propria parte e puntare sui giovani, credere in loro".

Per il secondo anno consecutivo le due borse di studio messe in palio tramite bando di concorso pubblico (la partecipazione è riservata agli studenti diplomandi della scuola) sono state vinte da due studentesse.



