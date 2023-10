Prisco, Fratelli d'Italia sostiene l'amministrazione Terdani

"Fratelli d'Italia fa parte del centrodestra che sostiene l'Amministrazione guidata dalla sindaca Roberta Tardani. Il resto sono fughe in avanti di alcuni a titolo esclusivamente personale": il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco interviene sul quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali nella città del duomo. Lo fa rispondendo all'ANSA. "Il nostro Statuto è chiaro e indica nel coordinamento provinciale di Terni l'organo deputato ad delineare la linea politica per i Comuni al voto nella provincia e non a quelli comunali e in un partito come è noto ci sono le regole che vanno rispettate" aggiunge.

"Ad ogni modo - sottolinea Prisco - abbiamo un rapporto di serenità ed unità con gli alleati tanto a livello nazionale che in Umbria e le candidature per le prossime elezioni comunali saranno quindi decise all'interno del centrodestra e in maniera unitaria. Intanto mi sento di augurare al sindaco Tardani e alla sua amministrazione di completare con tranquillità il proprio mandato nell'interesse dei propri cittadini come ha fatto fino ad ora e così come stanno facendo gli altri amministratori del centrodestra in Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA