Bandecchi, Israele? Sto con soldato morto e pulisco la spada

"Io sto con il soldato morto e pulisco la spada. Così pensa Alternativa popolare": è il post pubblicato su Instagram dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a corredo di una foto in cui si vede un soldato probabilmente privo di vita estratto da un carro armato negli scontri tra Hamas e Israele. Sentito dall'ANSA, Bandecchi, leader del movimento, ha ribadito di stare "dalla parte di Israele".

"Perché - ha aggiunto - sono contro ogni forma di dittatura e se me lo chiedessero sarei pronto a imbracciare il fucile e combattere al fianco degli israeliani".

"Lo scenario che si sta profilando nel mondo ci dice che rischiamo una nuova guerra mondiale e quindi dobbiamo organizzarci per difenderci", ha aggiunto il sindaco. Il quale, "provocatoriamente" ha tenuto a sottolineare, sostiene che "Alternativa popolare sarebbe pronta a spendere metà del pil italiano per combattere le dittature che stanno avanzando nel mondo".

Bandecchi è anche "favorevole al ritorno del servizio militare obbligatorio da estendere anche alle donne, per un periodo di sei mesi, per poi fare degli aggiornamenti di venti giorni ogni due anni". "Sono per il ritorno del servizio militare - spiega - perché temo che l'esercito di elite che oggi abbiamo non sia sufficiente per contrastare un eventuale attacco di qualche dittatore. Sono un uomo moderato e di pace, ma non chiedetemi di porgere l'altra guancia - ha concluso Bandecchi - perché a un'azione corrisponde, per me, sempre una reazione ed è per questo che ci dobbiamo preparare per difendere ad ogni costa la democrazia e la nostra libertà".



